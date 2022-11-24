Ветер задрал юбку: Нетребко бесстыдно сверкнула исподним на лужайке

Оперная певица Анна Нетребко прилетела в Аргентину, чтобы выступить перед местной публикой со спектаклями. Но работа ее ждала вечером, поэтому днем артистка отправилась на прогулку — изучать достопримечательности и фотографироваться.

На променаде все памятники и скульптуры были осмотрены Нетребко лично. К одному из них, в форме цветка, Анна подлетела будто на крыльях ветра. Правда, порыв стихии оказался у нее под юбкой, и артистка сверкнула исподним на лужайке, позируя для фото в соцсеть.

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Снимок не смутил артистку, и она без задней мысли разместила его в микроблоге. Но люди не оценили откровенности мировой звезды. От благородной аристократки, которой всегда хотела казаться Нетребко, ничего не осталось.