Рисковая: Валя Карнавал облекла увесистые полушария в топ на тонюсеньких лямках-ниточках

Певица и тиктокерша Валя Карнавал показала фото, на котором продемонстрировала, насколько рискованной она может быть в выборе одежды. Красотка облачилась в невесомый топ на тонюсеньких лямках-ниточках, который едва держит увесистую грудь звезды. Кажется, что еще немного – и хлипкая конструкция не выдержит килограммов плоти, которые ей доверили.

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Сама Карнавал, похоже не смущается своим внешним видом. Напротив, она упивается вниманием публики, хлынувшей в комментарии под фото и одарившей звезду комплиментами.