Все достоинства на виду: Илана из «Уральских пельменей» подразнила рельефной фигурой в облегающем комплекте

Звезда знаменитого шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в свои 34 года обладает умопомрачительной фигурой. Поклонники обожают актрису за смелось позировать в купальниках и откровенных нарядах, и Илана не заставляет людей долго ждать.

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На этот раз красотка показала себя в облегающем спортивном комплекте, состоящем из яркого топа и тугих тайтсов. Актриса призналась, что времени на посещение спортзала у нее нет, а потому занимается она сама, используя специальные мобильные приложения. Даже во время перерыва на съемках красотка уделяет внимание своему телу. За это отражение в зеркале радует не только ее, но и поклонников.