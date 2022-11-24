«Они – как сорняк»: Алла Довлатова высказалась о тех, кто покинул Россию

Телеведущая Алла Довлатова сравнила покинувших Россию артистов с сорняками.

По словам знаменитости, исполнители не приживутся на чужой территории. Популярность в России и деньги не гарантируют славу за рубежом. В этом убеждена Довлатова.

«Здесь наши корни. А они - как сорняк. Ну попробуй пересади в пустыню елку. Приживется она? Нет, конечно», – ответила Довлатова порталу News.ru.

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К слову, к таким сорнякам Алла Довлатова отнесла Аллу Пугачеву и Максима Галкина*, Андрея Макаревича*, Бориса Гребенщикова, Земфиру, Чулпан Хаматову, Алексея Панина, Ренату Литвинову и других.