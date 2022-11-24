Дима Билан хочет купить дом в деревне

Певец Дима Билан нашел родной сердцу деревянный дом и желает его приобрести. Вот только собственники хотят отдать знаменитости разваливающееся жилище за три миллиона рублей.

Билан считает, что хозяева специально завышают цены. Так как они узнали, что знаменитый певец все равно выкупит у них дом. Это деревянное помещение когда-то принадлежало бабушке и дедушке Билана.

Детство артиста прошло в этом селе и в этом доме.