На Первом канале раскрыли причину ухода Дмитрия Нагиева

Лишь спустя несколько месяцев на Первом канале прервали молчание. Главный продюсер музыкального и развлекательного вещания телеканала Юрий Аксюта объяснил, по какой причине Нагиев больше не ведет проекты.

«Просто сейчас мы дали ему небольшой творческий перерыв, отпуск творческий. 10 лет «Голосу», поэтому мы дали отдохнуть», - сказал Аксюта сайту ТАСС.

Нагиев, напомним, был бессменным ведущим проектов на протяжении многих лет. Но в «Голос. 60+» его заменила Лариса Гузеева, что очень не понравилось поклонникам. Сейчас ведутся съемки детского «Голоса», и по слухам ведущей в нем стала Яна Чурикова. Судя по всему, творческий перерыв Нагиева рано или поздно закончится, и он вернется на Первый канал.