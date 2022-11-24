«Я зашкварилась»: Ивлеева раскрыла правду про «Что было дальше?»

«Я зашкварилась дважды», - признала Анастасия Ивлеева. И честно рассказала про шоу «Что было дальше?», в котором ей довелось принять участие два раза.

Блогерша решила пересмотреть выпуски с собой. Это оказалось нелегко, поскольку оба раза Ивлеевой было не до смеха на шоу – шутки резидентов били ниже пояса.

«Я была на грани того, чтобы разреветься. Правда. Я сдерживалась. Здесь Настюшка Опасность такая харизматичная, классная девчонка, которая за словом в карман не полезет, проиграла и в игру вступила девушка, которая расстроилась и обиделась. Я просто в конце хотела заплакать и убежать», - поведала звезда Интернета на YouTube.

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После своего первого участия в «ЧБД» Ивлеева намерена была реабилитироваться и согласилась на вторую попытку. Но, как призналась, закопала себя еще больше. Некоторые шутки комиков в свой адрес ей сейчас просто стыдно слушать, например, про ее половые органы. И их она находит не смешными.