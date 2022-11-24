«Руководители принимают самостоятельно»: юрист объяснила, кому достанется 13-я зарплата

Стало известно, кому могут дать 13-ю заработную плату.
Премия станет доступной для работников бюджетной сферы, а также военнослужащим и сотрудникам крупных компаний.
К слову, о награждении решают руковдители. В связи с непростой ситуацией в мире и последствиями ковида некоторые из начальников отказалась от данной премии.
«Решение о том, кого наградить 13-й зарплатой, руководители принимают самостоятельно, и не всегда поощрение затрагивает весь коллектив. Нередко награждают только отличившихся сотрудников (работали эффективно, добились значительных успехов), или тех, у кого большой стаж в данной организации», – передали слова эксперта 1prime.ru.
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«Таким образом, прямой обязанности выплачивать тринадцатую зарплату у работодателей нет. Но если такое условие указано в Положении об оплате труда, и работник выполнил необходимые требования, отказывать в выплате — незаконно», – добавила Грешнова.
Отметим, что выплачиваться такая награда может как штатным сотрудникам, так и тем, кто работает по договору ГПХ. Сотрудники в увольнении или на пенсии тоже входят в число претендентов на премию.