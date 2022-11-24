«Решение руководители принимают самостоятельно»: юрист объяснила, кому достанется 13-я зарплата

Стало известно, кому могут дать 13-ю заработную плату.

Премия станет доступной для работников бюджетной сферы, а также военнослужащим и сотрудникам крупных компаний.

К слову, о награждении решают руковдители. В связи с непростой ситуацией в мире и последствиями ковида некоторые из начальников отказалась от данной премии.

«Решение о том, кого наградить 13-й зарплатой, руководители принимают самостоятельно, и не всегда поощрение затрагивает весь коллектив. Нередко награждают только отличившихся сотрудников (работали эффективно, добились значительных успехов) или тех, у кого большой стаж в данной организации», — передали слова эксперта 1prime.ru.

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