«Решение руководители принимают самостоятельно»: юрист объяснила, кому достанется 13-я зарплата

Зарплата

Зарплата. Фото: Global Look Press

Руководитель аппарата Саратовского реготделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова ответила на вопрос о дополнительном поощрении сотрудников.

Стало известно, кому могут дать 13-ю заработную плату.

Премия станет доступной для работников бюджетной сферы, а также военнослужащим и сотрудникам крупных компаний.

К слову, о награждении решают руковдители. В связи с непростой ситуацией в мире и последствиями ковида некоторые из начальников отказалась от данной премии.

«Решение о том, кого наградить 13-й зарплатой, руководители принимают самостоятельно, и не всегда поощрение затрагивает весь коллектив. Нередко награждают только отличившихся сотрудников (работали эффективно, добились значительных успехов) или тех, у кого большой стаж в данной организации», — передали слова эксперта 1prime.ru.

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«Таким образом, прямой обязанности выплачивать тринадцатую зарплату у работодателей нет. Но если такое условие указано в Положении об оплате труда, и работник выполнил необходимые требования, отказывать в выплате — незаконно», — добавила Грешнова.

 

Отметим, что выплачиваться такая награда может как штатным сотрудникам, так и тем, кто работает по договору ГПХ. Сотрудники в увольнении или на пенсии тоже входят в число претендентов на премию.

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