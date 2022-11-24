Не забыла про пуш-ап: Валя Карнавал в откровенном топе показала, чем ее наградила природа

Певица и блогер Валя Карнавал улетела отдыхать в Турцию. Звезда соцсетей решила не делать из этого тайну, а почаще делиться с подписчиками своими эмоциями. И на этот раз она смогла удивить – показала сразу несколько кадров с морской прогулки.

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Для променада перед сном красотка облачилась в белый топ с эффектом пуш-ап, и все увидели, чем щедро Валю наградила природа. Люди пришли в восторг от своей любимицы и стали сыпать комплиментами.

«Самая красивая девушка на планете», «Неземная», «Валь, ты так изменилась», «Очень похудела», «Валя, таких прекрасных фоток почаще!» - пишут фанаты.

Но многим не нравится, что Карнавал отдыхает с бойфрендом. Люди по сию пору не могут принять, что красавица несвободна и готовится замуж. Для влюбленных в Валю это слишком болезненная реальность.