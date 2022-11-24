Перестала скрывать: Юлия Пересильд вышла в свет с новым бойфрендом

38-летняя актриса Юлия Пересильд, объявившая о разрыве с отцом своих детей Алексеем Учителем, впервые вышла в свет с новым бойфрендом. На премии Ok! Awards, прошедшей накануне в Москве, звезда появилась в обнимку с ухажером, которым оказался экс-актер «Гоголь-центра» Михаил Тройник. Парочка держалась за руки, кавалер не отходил от своей дамы и не спускал с нее глаз, сообщает сайт Woman.

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Пересильд предпочитает скрывать личную жизнь. долгое время она скрывала связь с Алексеем Учителем. И лишь в 2017 году сама раскрыла, что ее двое детей – от женатого режиссера.