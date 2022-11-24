«Чудесная девочка, интересная»: Лариса Долина хочет спеть дуэтом с молодой артисткой

Исполнительница Лариса Долина рассказала, с кем из молодых артистов хотела бы посотрудничать.

В отличие от данных Вали Карнавал, вокальные способности певицы Mary Gu удовлетворяют артистку.

«Есть представители молодого поколения, которые не равняются на Запад, а пишут что-то свое. Джони, Артем Кача, Mary Gu, Мари Краймберри, они наслушались западной музыки, но у них свой почерк абсолютно. Очень талантливый парень Ваня Дмитриенко, у него замечательное видение музыки. Меня интересуют эти личности, там есть зерно, они для этого все сами делают», – призналась Лариса Долина.