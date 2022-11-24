Зашла за границы загара: Клава Кока в декольте с вырезом предъявила такое, что все ахнули

Клавдия Высокова, наиболее известная как Клава Кока, продолжает подготовку к своему грандиозному шоу. Остаются небольшие, но очень значимые штрихи, и красотка старается так, чтобы все было идеально.

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Но ночами Клава не спит еще и из-за того, что не прекращает генерировать новый материал. Звезда организует съемки новых клипов, записывает песни, делает фотосессии. От активности звезды у подписчиков голова кругом, и когда она появляется в соцсетях, фанаты радуются, что у нее нашлись время и силы на общение.

На этот раз красотка заинтриговала новыми кадрами в оригинальном образе. Кока нарядилась в откровенное мини-платье с декольте, обнажившем незагорелые части тела, обвившем шею в виде воротника-халтера. В ответ красотке полетели комплименты и восторженные отзывы – красотка Клава умеет удивлять.