«Она невероятная»: Борис Корчевников признался, что ему нравилась одна из «Папиных дочек»

Актер Борис Корчевников рассказал, в кого из актрис сериала «Папины дочки» был влюблен.

Знаменитость сходил с ума по исполнительнице роли Жени Васнецовой.

«Был очень давно влюблен в Дашу Мельникову, потому что она невероятная. Даша нравилась мне с «Папиных дочек»», – признался телеведущий.

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