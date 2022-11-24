«Она невероятная»: Борис Корчевников признался, что ему нравилась одна из «Папиных дочек»

Актер Борис Корчевников рассказал, в кого из актрис сериала «Папины дочки» был влюблен.
Знаменитость сходил с ума по исполнительнице роли Жени Васнецовой.
«Был очень давно влюблен в Дашу Мельникову, потому что она невероятная. Даша нравилась мне с «Папиных дочек»», – признался телеведущий.
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«И тут я читаю ее интервью, в котором она рассказывает про чувства к Александру Головину. «Я просто умирала от любви к нему. Ходила все время за ним, а он называл меня сестренкой»», – рассказал Корчевников в шоу «Судьба человека» на канале «Россия 1».
К слову, Александр Головин не предпринимал никаких попыток понравиться актрисе. Так как Мельниковой тогда не было и 18.
«Мельникова была несовершеннолетней, поэтому называл ее сестренкой. Она мне тоже очень сильно нравилась. Она такая добрая была, правильная. До сих пор у меня к ней теплые отношения», – ответил коллеге Головин.