«Как в советское время»: Лариса Лужина сделала заявление о появлении цензуры и худсоветов

В стране по инициативе депутата Госдумы, актера Николая Бурляева планируется создание «культурного фронта». Он будет поддерживать культурных деятелей, защищать русскую культуру от чуждых ценностей и противостоять появлению на сценах и экране антигосударственных продуктов.
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Актриса Лариса Лужина считает, что следует пойти дальше, а примером может стать опыт предыдущего поколения – довольно обширный и рабочий.
«Нужно возрождать художественные советы, как это было в советское время, цензуру, которая должна все-таки присутствовать, и следить за тем, что происходит за бюджетные деньги. Следить, чтобы все шло не в противовес нашему государству, а в защиту нашей страны», - высказалась актриса сайту «Абзац медиа».