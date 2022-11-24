«Как в советское время»: Лариса Лужина сделала заявление о появлении цензуры и худсоветов

Актриса Лариса Лужина считает, что следует пойти дальше, а примером может стать опыт предыдущего поколения – довольно обширный и рабочий.

«Нужно возрождать художественные советы, как это было в советское время, цензуру, которая должна все-таки присутствовать, и следить за тем, что происходит за бюджетные деньги. Следить, чтобы все шло не в противовес нашему государству, а в защиту нашей страны», - высказалась актриса сайту «Абзац медиа».