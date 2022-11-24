Лобода после скандала с песней на украинском: «Не буду отказываться от русского языка»

Певица Светлана Лобода после скандала с песней на украинском языке, где допустила ошибку в названии композиции, заявила, что продолжит петь на русском языке. Артистка сейчас гастролирует по странам бывшего СССР и регулярно дает интервью. И в одном из эфиров на радио она так и заявила: отказываться не собирается.

«Не буду отказываться от русского языка. Я всю жизнь говорю на русском языке, моя семья говорит на русском, все мои друзья и близкие говорят на русском. Многие переходят сейчас на украинский как принципиальная позиция, я их понимаю, но моя аудитория очень широкая – люди, живущие по всему миру, они хотят слышать от меня и русские песни, и украинские песни. И вполне возможно, английские песни, которые сейчас буду готовить. Поэтому вот так буду действовать», - рассказала Лобода в радиоинтервью.