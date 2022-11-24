«Поражает тупость людей»: Нино Нинидзе резко ответила на расспросы о своем местонахождении

Артистка Нино Нинидзе рассказала, почему живет сейчас в Тбилиси. А вот ее возлюбленный Максим Виторган проводит время в Израиле.

Нинидзе в самом начале своего отъезда из России отметила, что визит в Грузию временный. Актриса уверяет, что они не ссорились с Виторганом. Просто она поехала навестить Родину.

«Главное, что я у себя есть, а где буду жить, куда буду перемещаться — это совершенно неважно. Больше всего меня удивляет, когда спрашивают, почему я все время в Тбилиси, пишут: «Вы что, не любите Москву?». Ну да, я же Маша Иванова, которая родилась в Твери», – заявила Нинидзе.

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