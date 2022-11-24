«Поражает тупость людей»: Нино Нинидзе резко ответила на расспросы о своем местонахождении

Артистка Нино Нинидзе рассказала, почему живет сейчас в Тбилиси. А вот ее возлюбленный Максим Виторган проводит время в Израиле.
Нинидзе в самом начале своего отъезда из России отметила, что визит в Грузию временный. Актриса уверяет, что они не ссорились с Виторганом. Просто она поехала навестить Родину.
«Главное, что я у себя есть, а где буду жить, куда буду перемещаться — это совершенно неважно. Больше всего меня удивляет, когда спрашивают, почему я все время в Тбилиси, пишут: «Вы что, не любите Москву?». Ну да, я же Маша Иванова, которая родилась в Твери», – заявила Нинидзе.
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«Не нужно верить всему, что пишут в Интернете. Я спокойно реагирую, когда лезут в мою жизнь, но сейчас поражает тупость людей. Есть куча вещей, о которых надо говорить, и это не моя личная жизнь. С Максимом у нас все нормально, все хорошо, мы вместе», – отметила Нино в YouTube-шоу «Георгий за кадром».
Напомним, ранее Максим Виторган высказался о разводе с Ксенией Собчак.