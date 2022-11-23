Хейли Бибер в кружевном корсете с глубоким декольте повеселилась на дне рождения

Свой 26-й день рождения отметила зарубежная бизнесвумен Хейли Бибер. Примечательно, что жена Джастина Бибера появилась на празднике в соблазнительном образе.

Хейли позвала на день рождения своих близких подруг. Одна из них - модель Кендалл Дженнер. Также на торжестве присутствовал муж блондинки – Джастин Бибер. Сама виновница торжества в день рождения вышла в шубе Bottega Veneta.

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Также на имениннице был корсетный топ с пайетками и кружевом на линии груди. Соблазнительное изделие подчеркнуло красивый бюст знаменитости. Бибер добавила широкие джинсы и туфли белоснежного оттенка.