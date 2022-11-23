Глюкоза в купальнике с ошеломительным декольте оголила сокровенное: челюсти у всех отпали

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, уже много лет не только выступает на сцене, но и снимается в кино. Блондинка всегда притягивает мужские взгляды. Она обладает стройной фигурой и моложавой внешностью. Мама двоих детей также зачастую выходит в свет в смелых нарядах, которые едва прикрывают ее формы.
Вот уже несколько дней Глюкоза отдыхает на море. Она делится пикантными кадрами, на которых красуется в купальнике. Певица выбирает фасоны, которые подчеркивают ее фигуру. Но порой поклонники удивляются ее выбору.
На этот раз артистка покрасовалась в черном купальнике с ошеломительным декольте до пупка. Она показала свою упругую грудь, которая едва поместилась в декольте.
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Фигура Глюкозы сразила фанатов. Многие стали писать ей жаркие комментарии. «Вау, какая вы стройняшка», «Ну вам словно 18 лет», «Ну декольте слишком откровенное», «Какая вы бесподобная чикуля», «Я тащусь от ваших форм», «Загляденье», Купальник вам тютелька в тютельку», — стали писать подписчики.