Глюкоза в купальнике с ошеломительным декольте оголила сокровенное: челюсти у всех отпали

Вот уже несколько дней Глюкоза отдыхает на море. Она делится пикантными кадрами, на которых красуется в купальнике. Певица выбирает фасоны, которые подчеркивают ее фигуру. Но порой поклонники удивляются ее выбору.

На этот раз артистка покрасовалась в черном купальнике с ошеломительным декольте до пупка. Она показала свою упругую грудь, которая едва поместилась в декольте.

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