Стала копией Одри Хепберн: Агата Муцениеце в черном платье-трапеции и перчатках появилась на модной премии

В последнее время Агата умело совмещает карьеру и материнство. Дочку Мию и сына Тимофея она водит на хоккей, пока ее бывший муж нежится на море в Дубае с новой женой Зепюр Брутян. А вот 23 ноября актриса решила выйти в свет. Она нарядилась для премии журнала «ОК!», повторив образ знаменитой кинодивы Одри Хепберн.

Муцениеце покрасовалась в черном платье-трапеции, которое подчеркнуло ее стройные ноги. Лук дополнили длинные перчатки и лодочки. Артистка сделала укладку с пучком и макияж со стрелками в стиле ретро.

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