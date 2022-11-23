Стала копией Одри Хепберн: Агата Муцениеце в черном платье-трапеции и перчатках появилась на модной премии

Агата Муцениеце уже давно стала известной актрисой. Недавно состоялась премьера комедии «Честный развод 2», в котором она снялась в главной роли. Поклонники заметили, что после развода с Павлом Прилучным она постройнела, а также стала одеваться более женственно.
В последнее время Агата умело совмещает карьеру и материнство. Дочку Мию и сына Тимофея она водит на хоккей, пока ее бывший муж нежится на море в Дубае с новой женой Зепюр Брутян. А вот 23 ноября актриса решила выйти в свет. Она нарядилась для премии журнала «ОК!», повторив образ знаменитой кинодивы Одри Хепберн.
Муцениеце покрасовалась в черном платье-трапеции, которое подчеркнуло ее стройные ноги. Лук дополнили длинные перчатки и лодочки. Артистка сделала укладку с пучком и макияж со стрелками в стиле ретро.
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На мероприятии Агата привлекла к себе внимание. Многие отметили, что она обладает и улыбкой, как у голливудской дивы. В этот вечер на премии блистали: Дарья Мороз, Регина Тодоренко и другие известные персоны. Многие отдали предпочтение черному цвету. Однако бывшая жена Прилучного смогла выделиться из толпы.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети