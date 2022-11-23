Клянемся, вы будете это пересматривать еще и еще: 59-летняя Лолита кокетливо светанула голой грудью перед камерой

Лолита Милявская

Лолита Милявская. Фото: НТВ

Известная вокалистка Лолита Милявская дерзнула показать сокровенное, изящно послав воздушный поцелуй.

Певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская вступила в борьбу с эйджизмом, табуированием и предрассудками.

Отметившая в ноябре свой 59-й день рождения, Лолита Милявская совершенно безо всякого стеснения засветила на камеру свою грудь, облаченную в маленький черный лиф.

В телеграм-канале Лолита Милявская разместила видео, произведшее фурор. В кадре звезда посылает поклонникам воздушный поцелуй. Однако взгляды устремлены вовсе не на лицо певицы, а немного пониже. 

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«И снова до встречи со зрителем. Поехала дальше», — написала под видео Лолита.

У певицы плотный гастрольный график. Между записями шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ Лолита Милявская дает концерты в разных городах России. 

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