Клянемся, вы будете это пересматривать еще и еще: 59-летняя Лолита кокетливо светанула голой грудью перед камерой

Певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская вступила в борьбу с эйджизмом, табуированием и предрассудками.
Отметившая в ноябре свой 59-й день рождения, Лолита Милявская совершенно безо всякого стеснения засветила на камеру свою грудь, облаченную в маленький черный лиф.
В телеграм-канале Лолита Милявская разместила видео, произведшее фурор. В кадре звезда посылает поклонникам воздушный поцелуй. Однако взгляды устремлены вовсе не на лицо певицы, а немного пониже.
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«И снова до встречи со зрителем. Поехала дальше», — написала под видео Лолита.
У певицы плотный гастрольный график. Между записями шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ Лолита Милявская дает концерты в разных городах России.