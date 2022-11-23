Превращается в красавицу: какой стала подросшая дочь Светланы Пермяковой от молодого избранника

Актриса Светлана Пермякова стала мамой, когда ей было чуть за сорок. Дочка Варя, которую она родила от молодого избранника Максима Скрябина, сделала Светлану Пермякову самой счастливой женщиной.

Светлана Пермякова души не чает в своей наследнице, которая растет настоящей умницей и красавицей.

В микроблоге Светлана Пермякова показала портрет дочери и похвасталась ее способностями. Оказывается, Варя обожает математику и осенние каникулы провела занимаясь любимым предметом.

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