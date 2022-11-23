Превращается в красавицу: какой стала подросшая дочь Светланы Пермяковой от молодого избранника

Актриса Светлана Пермякова стала мамой, когда ей было чуть за сорок. Дочка Варя, которую она родила от молодого избранника Максима Скрябина, сделала Светлану Пермякову самой счастливой женщиной.
Светлана Пермякова души не чает в своей наследнице, которая растет настоящей умницей и красавицей.
В микроблоге Светлана Пермякова показала портрет дочери и похвасталась ее способностями. Оказывается, Варя обожает математику и осенние каникулы провела занимаясь любимым предметом.
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Дочь Светланы Пермяковой. Фото: соцсети
«Нам обещали смену в осенних красках, с играми, квестами и математикой в формате… танцев. На деле все получилось ровно так и даже лучше — наши ожидания оказались меньше реальности! Через пару дней Варя полностью освоилась в коллективе: шустрила на эстафетах, решала мудреные задачи на занятиях по ТРИЗ (Теории Решения Изобретательских Задач), разрисовывала костюмы для Хеллоуина», — рассказала Светлана Пермякова.
Поклонники тут же сделали комплименты 10-летней Варваре, заявив, что она ну уж очень хороша.
«Доча похожа на вас!», «С возрастом Варя превратится в настоящую красавицу», «Какая красивая девочка», «Очень милое лицо у Вари», — высказались в Сети.