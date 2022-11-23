«Не знала, куда бежать»: Оксана Воеводина вспомнила предательство экс-короля Малайзии

«Помню, как на следующий день после свадьбы я проснулась, а наше частное торжество стало публичным благодаря некоторым личностям от гостей бывшего мужа… В тот момент казалось, что это конец жизни. Я не знала, куда бежать и что делать дальше. Предательства мужа, сложная беременность, угрозы, нападки в СМИ…» — написала Оксана в соцсетях.