«Не знала, куда бежать»: Оксана Воеводина вспомнила предательство экс-короля Малайзии

Бывшая жена Мухаммада V — Оксана Воеводина — решила написать книгу о своих отношениях с экс-королем Малайзии.
Влиятельный муж бросил модель в положении из-за сомнительного прошлого Оксаны. Воеводина снималась в проекте «Каникулы в Мексике». Поэтому вскоре после свадьбы возлюбленный Воеводиной потребовал развод.
Оксана захотела поделиться своей историей с народом с помощью литературы. Модель напишет книгу об отношениях с бывшим монархом.
«Помню, как на следующий день после свадьбы я проснулась, а наше частное торжество стало публичным благодаря некоторым личностям от гостей бывшего мужа… В тот момент казалось, что это конец жизни. Я не знала, куда бежать и что делать дальше. Предательства мужа, сложная беременность, угрозы, нападки в СМИ…» — написала Оксана в соцсетях.