Уже через полгода: озвучено условие возвращения в Россию Пугачевой и Галкина* из Израиля

Певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми Гарри и Лизой уже без малого год назад покинули Россию. Сейчас пара с близнецами живет в Израиле.
За эти месяцы кто только ни высказывался по поводу возвращения семьи Аллы Пугачевой домой, в Москву. Многие предсказывали, что звезды с наследниками вот-вот приедут в Россию.
Решила обсудить эту горячую тему и блогер Лена Миро. В «Живом Журнале» Лена Миро оценила недавнее появление Аллы Пугачевой на светском мероприятии в Израиле, во время которого публика аплодировала Примадонне. Лена Миро уточнила, что хлопают Алле Борисовне исключительно за прошлые заслуги.
Кроме этого, она дала полгода на то, что Пугачева и те звезды, которые покинули страну, вернутся. Лена Миро также озвучила причину, по которой все захотят в Россию.
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«Не стала бы писать все это донельзя очевидное, но хотела вас насмешить - знаете, чем? Да тем, что все они через полгода вернутся. Деньги как закончатся и нужно будет снова вас звать к себе на концерт. Хотите поспорить?» - написала Лена Миро.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.