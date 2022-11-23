Уже через полгода: озвучено условие возвращения в Россию Пугачевой и Галкина* из Израиля

Певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми Гарри и Лизой уже без малого год назад покинули Россию. Сейчас пара с близнецами живет в Израиле.

За эти месяцы кто только ни высказывался по поводу возвращения семьи Аллы Пугачевой домой, в Москву. Многие предсказывали, что звезды с наследниками вот-вот приедут в Россию.

Решила обсудить эту горячую тему и блогер Лена Миро. В «Живом Журнале» Лена Миро оценила недавнее появление Аллы Пугачевой на светском мероприятии в Израиле, во время которого публика аплодировала Примадонне. Лена Миро уточнила, что хлопают Алле Борисовне исключительно за прошлые заслуги.

Кроме этого, она дала полгода на то, что Пугачева и те звезды, которые покинули страну, вернутся. Лена Миро также озвучила причину, по которой все захотят в Россию.

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