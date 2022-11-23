«Творчество давно протухло»: Аллу Пугачеву грубо раскатали после тусовки в Израиле

Алла Пугачева в Израиле ведет активную светскую жизнь. Накануне в Сеть попало видео, запечатлевшее Примадонну в концертном зале в числе посетителей мероприятия.
Публика, узнавшая в одной из зрительниц Аллу Пугачеву, начала аплодировать. Этот ажиотаж вокруг известной певицы понравился не всем.
Блогер Лена Миро в своем «Живом Журнале» прошлась по Алле Пугачевой, заявив, что аплодируют ей исключительно за былые заслуги.
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«Хлопают Алле за былые ее заслуги. В зале был целый перечень таких же «успешных» творческих личностей. Тех, которые буквально недавно купались тут в шампанском, ели икру, осаждали Патрики. Я все удивлялась: а чего вы хорошего сделали? Ну, зато теперь вот собрались все вместе и хлопают своей королеве, творчество которой давно протухло. А что радуются? Да потому, что у самих дела еще хуже - у Алки хоть одна-две песни были в карьере», - высказалась Лена Миро.