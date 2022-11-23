«Творчество давно протухло»: Аллу Пугачеву грубо раскатали после тусовки в Израиле

Алла Пугачева в Израиле ведет активную светскую жизнь. Накануне в Сеть попало видео, запечатлевшее Примадонну в концертном зале в числе посетителей мероприятия.

Публика, узнавшая в одной из зрительниц Аллу Пугачеву, начала аплодировать. Этот ажиотаж вокруг известной певицы понравился не всем.

Блогер Лена Миро в своем «Живом Журнале» прошлась по Алле Пугачевой, заявив, что аплодируют ей исключительно за былые заслуги.

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