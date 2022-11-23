Больше всех: сколько денег Меган Маркл потратила на последние роды

Меган Маркл в Великобритании прозвали транжирой. Герцогиня тратила баснословные деньги на наряды. А на роды потратила столько, сколько до нее никто не тратил при дворе.

Прошлым летом Меган родила дочь Лилибет Диану Маунтбеттен-Виндзор в больнице Санта-Барбары, в США.

«В каждой из родильных комнат есть кресло, кресло-качалка и диван в дополнение к родильной кровати с большим количеством подушек для комфорта. В каждой комнате есть Wi-Fi, видеомонитор и компьютерная клавиатура. Есть меню для заказа еды и обслуживание в номерах, а также кладовая, чтобы роженицы и их близкие могли приготовить себе закуски в любое время, когда захотят», — говорится в описании палат Santa Barbara Cottage Hospital.

Естественные роды в клинике стоят 10 тысяч фунтов стерлингов, кесарево сечение — 20 тысяч. Поговаривают, что у Маркл был как раз второй вариант.

До нее герцогини тратили на роды до 10 тысяч.