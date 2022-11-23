«Обновки от папы»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» похвасталась новыми новогодними костюмчиками для сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова старается держать поклонников в курсе всего, что происходит с ней и ее сыновьями-близнецами.

Малыши Ефременковой и Мондезира очень быстро растут, и родителям приходится довольно часто обновлять им гардероб.

Юлия Ефременкова доверяет в этом вопросе Мондезиру. В микроблоге она показала, как распаковывает сумку с детскими вещами, купленными Мондезиром.

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