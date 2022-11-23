«Обновки от папы»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» похвасталась новыми новогодними костюмчиками для сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова старается держать поклонников в курсе всего, что происходит с ней и ее сыновьями-близнецами.
Малыши Ефременковой и Мондезира очень быстро растут, и родителям приходится довольно часто обновлять им гардероб.
Юлия Ефременкова доверяет в этом вопросе Мондезиру. В микроблоге она показала, как распаковывает сумку с детскими вещами, купленными Мондезиром.
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«Обновки от папы. Бодики. Завтра будем мерить. Нам, кстати, все наши бодики скоро будут малы», — рассказала Юлия Ефременкова.
В кадре она показала два одинаковых костюмчика серого цвета с принтом в виде белых звезд. Юлия Ефременкова уточнила у Мондезира, разные ли он размеры купил, ведь близнецы имеют разный вес и рост.
Позаботился Мондезир и о том, в чем двойняшки будут встречать Новый год. Он купил для сыновей красные костюмчики с аппликацией в виде оленят. Юлия Ефременкова наряды оценила.
«Ну что, новогодние костюмчики у нас уже есть. Только колпачки дедушек морозов осталось купить» — резюмировала она.