«Жена ему надоела»: тайная любовница шокировала откровениями о Шатунове

Юрия Шатунов. Фото: Global Look Press

Юрия Шатунов. Фото: Global Look Press

Девушка заверила, что встречалась с певцом до самой его смерти.

Ксения Грин, которая прославилась благодаря рассказам об отношениях с Пьером Нарциссом, сделала заявление о своем другом романе. Девушка заверила, что полтора года встречалась с Юрием Шатуновым. 

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По словам Ксении, покойный солист «Ласкового мая» не был примерным семьянином и даже хотел уйти от жены. Однако так и не решился это сделать.

«На самом деле, отношения с женой у них давно закончились, она ему надоела. Он не приезжал к своей семье в Германию последние два года. Даже Новый год не хотел праздновать с женой. Он был со мной», — заявила Ксения Prozvezd.

Грин призналась, что очень ревновала Шатунова, когда он уезжал на гастроли, и ждала предложения руки и сердца.

«Мне нужно было, чтобы он мне уделял много времени, развелся, а потом женился на мне. Просто погулять было не интересно, мне же не 15 лет. Но получилось так, что я полтора года  просто ждала у моря погоды», — высказалась артистка.

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