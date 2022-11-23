«Жена ему надоела»: тайная любовница шокировала откровениями о Шатунове

Ксения Грин, которая прославилась благодаря рассказам об отношениях с Пьером Нарциссом, сделала заявление о своем другом романе. Девушка заверила, что полтора года встречалась с Юрием Шатуновым.

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По словам Ксении, покойный солист «Ласкового мая» не был примерным семьянином и даже хотел уйти от жены. Однако так и не решился это сделать.