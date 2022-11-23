«Мы встречались с Юрой до самой его смерти»: найдена тайная любовница Шатунова

Ксения Грин шокировала общественность неожиданным заявлением о Юрие Шатунове. Артистка заверила, что полтора года состояла в любовных отношениях с певцом, который скончался 23 июня 2022 года.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Девушку не смущало, что артист был женат на протяжении пятнадцати лет и считался примерным семьянином.