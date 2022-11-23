Уберите детей от экранов! Располневшая Пынзарь в микробикини поплескалась в джакузи вместе с мужем

Дарья и Сергей Пынзарь, пожалуй, самая крепкая и гармоничная пара, вышедшая с проекта «Дома-2».

Супруги всегда вместе, Дарья называет Сергея своим лучшим другом и утверждает, что им очень нравится проводить время только вдвоем.

Сейчас пара находится в турецкой Аланье, где до сих пор стоят жаркие дни. Вероятно, погода так повлияла на Дарью и Сергея Пынзарь, что они решили раскрепоститься перед камерой.

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