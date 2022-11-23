Уберите детей от экранов! Располневшая Пынзарь в микробикини поплескалась в джакузи вместе с мужем

Дарья и Сергей Пынзарь, пожалуй, самая крепкая и гармоничная пара, вышедшая с проекта «Дома-2».
Супруги всегда вместе, Дарья называет Сергея своим лучшим другом и утверждает, что им очень нравится проводить время только вдвоем.
Сейчас пара находится в турецкой Аланье, где до сих пор стоят жаркие дни. Вероятно, погода так повлияла на Дарью и Сергея Пынзарь, что они решили раскрепоститься перед камерой.
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В микроблоге Дарья Пынзарь поделилась видео, на котором запечатлено, как она с мужем резвится в джакузи. Одеты супруги подобающим образом. На Дарье Пынзарь микробикини бежевого оттенка, на Сергее — трусы.
Парочка игриво плещется, доказывая свежесть чувств, которые лучше не демонстрировать при детях.
Под видео Дарья Пынзарь призналась, что возражала против съемок, но Сергей ее уговорил.
«Это ужасный ролик, я долго сопротивлялась. Идея Сергея Ивановича, в главной роли Сергей Иванович. Пострадала одна шоколадка», — написала Дарья Пынзарь.