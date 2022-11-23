Даня Милохин включил в свой райдер «Доширак»

Известный тиктокер Даня Милохин переехал жить в США после скандала с Первым каналом. Блогер решил покинуть «Ледниковый период» посреди сезона, не предупредив продюсеров проекта. В итоге он подставил не только организаторов шоу, но и свою партнершу Евгению Медведеву.

В Россию пока Даня возвращаться не планирует, в Америке он записывает видеоролики. Правда, гонорар повысил. Теперь он готов выступить на корпоративе не за два миллиона рублей, как раньше, а за три.

Изменил немного Милохин и свой райдер. Теперь там значатся помимо фруктов и чипсов детское пюре, газировка и даже «Доширак». Ну и игрушка в виде единорога. Без нее концерт не состоится.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».