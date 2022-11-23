«Оля, близняшки выпали из своего гнезда»: Бузова в тугом корсете обнажила «сочный» бюст на камеру

На этот раз Ольга поделилась кадрами, которыми подразнила фанатов. Она готовится к премьере нового трека «Худи». На видео артистка покрасовалась в тугих лосинах и белом корсете с глубоким декольте. Она засветила свою округлую грудь, которая едва поместилась в декольте. Бузова чувственно позировала в шляпке с перьями.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».