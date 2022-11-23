«Оля, близняшки выпали из своего гнезда»: Бузова в тугом корсете обнажила «сочный» бюст на камеру

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что стала одной из самых известных персон в России. Артистка любит быть в центре внимания, поэтому старается всегда выглядеть броско. Она в этом году особое внимание уделяет фигуре, регулярно занимаясь спортом. Но порой звезда лакомится пельменями на ночь.
На этот раз Ольга поделилась кадрами, которыми подразнила фанатов. Она готовится к премьере нового трека «Худи». На видео артистка покрасовалась в тугих лосинах и белом корсете с глубоким декольте. Она засветила свою округлую грудь, которая едва поместилась в декольте. Бузова чувственно позировала в шляпке с перьями.
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«Влюбляюсь дико так в тебя, время не торопя», — написала звезда.
Поклонники образ Ольги подвергли критике. Многие посчитали его нелепым и слишком откровенным. «На голове сковорода мохнатая», «Утянула все», «Оля, близняшки выпали из своего гнезда», «Фигура все шире», «Леди из тебя получилась специфическая», — стали писать пользователи Сети.