«Чуть не задохнулась»: Решетова узнала о своей беременности на втором месяце

Бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова продолжает делиться с поклонниками подробностями из своей личной жизни. Девушка вспомнила, как они с Тимуром поехали в отпуск в Коста-Рику. Она тогда была на втором месяце беременности.

Решетова и Юнусов начали серфить по волнам. Но в какой-то момент девушку занесло.

«Был страх, что не хватит воздуха и сил, чтобы выбраться. Я не подозревала тогда, что уже на втором месяце беременности», — призналась Анастасия в соцсетях.

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