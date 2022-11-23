Диана Гурцкая впервые призналась, что боялась есть при муже

Певица Диана Гурцкая не видит с детства. Тем не менее, она сумела построить успешную карьеру в шоу-бизнесе. Артистка замужем за доктором юридических наук. Однако в первые дни знакомства с будущим мужем испытывала чувство тревоги.

«Когда мы только начали встречаться, я стеснялась. Сидела, думала: «А вдруг он заметит?» Мы с ним пошли в кино, потом в кафе. С нами был мой брат. Петя говорит: «Ешь тортик вкусный», — а мне так стыдно было, я жутко стеснялась!

И тут брат не выдержал: «Диана, чего ты стесняешься? Петя знает, что ты не видишь! Что тут такого?» И он был прав. Петя полюбил меня такой, какая я есть», — вспомнила исполнительница в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Гурцкая подчеркнула, что уже давно не заморачивается по поводу своей инвалидности. Живет как все.