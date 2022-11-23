«Папа, помочь?»: повзрослевшая Лиза Галкина смело подстраховала отца, катающегося на «тарзанке» (видео)

Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин*, покинувшие Россию, стали редко делиться кадрами с участием детей-близнецов Гарри и Лизы в микроблогах.

Поклонникам, обожающим наследников пары, очень не хватает видео позитивных и смышленых Гарри и Лизы.

Но накануне Максим Галкин* все же побаловал свою аудиторию кадрами с участием двойняшек. Звездный отец воссоединился с семьей после гастролей и порезвился с наследниками на детской площадке. Вместе с Гарри он покатался на тарзанке, а Лиза снимала на видео этот экстрим.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».