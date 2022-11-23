«Папа, помочь?»: повзрослевшая Лиза Галкина смело подстраховала отца, катающегося на «тарзанке» (видео)

Лиза Галкина

Лиза Галкина. Фото: соцсети

Дочь Максима Галкина* и Аллы Пугачевой бесстрашно протянула руку помощи звездному отцу.

Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин*, покинувшие Россию, стали редко делиться кадрами с участием детей-близнецов Гарри и Лизы в микроблогах.

Поклонникам, обожающим наследников пары, очень не хватает видео позитивных и смышленых Гарри и Лизы.

Но накануне Максим Галкин* все же побаловал свою аудиторию кадрами с участием двойняшек. Звездный отец воссоединился с семьей после гастролей и порезвился с наследниками на детской площадке. Вместе с Гарри он покатался на тарзанке, а Лиза снимала на видео этот экстрим.

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В какой-то момент Лиза, вероятно, испугавшись за папу, подбежала к Максиму Галкину*, решив подстраховать его.

«Папа, помочь?» — предложила Лиза.

С этими словами она протянула руку и схватилась за тарзанку, чтобы остановить ее или замедлить ход.

Напомним, Гарри и Лиза Галкины родились в сентябре 2013 года, им уже исполнилось по девять лет.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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