«Покупаю джинсы в Zara»: Боня привела свою моложавую маму на шопинг в Монако

Недавно Боня отвезла свою маму Галину Ивановну в Париж, но их поездка прервалась, так как квартиру звезды ограбили. Она вернулась в Монако и обнаружила, что ее вещи пропали, а также злоумышленники опустошили сейф. Однако телеведущая не сильно расстроилась.

23 ноября Виктория отправилась на прогулку. Мама смогла составить ей компанию. Светская львица в кожаном костюме шоколадного цвета предстала на улице.

«Моя мама модница-сковородница», — заявила она.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».