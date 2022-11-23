«Покупаю джинсы в Zara»: Боня привела свою моложавую маму на шопинг в Монако

Виктория Боня является бывшей участницей «Дома-2». Она давно живет в Монако, где растит дочку Анджелину. Телеведущая привыкла вести светскую жизнь. Она часто хвастается роскошными нарядами. В этом году она порезала сумку Chanel, выступив против санкций. Однако одеваться в брендовых бутиках звезда продолжает.
Недавно Боня отвезла свою маму Галину Ивановну в Париж, но их поездка прервалась, так как квартиру звезды ограбили. Она вернулась в Монако и обнаружила, что ее вещи пропали, а также злоумышленники опустошили сейф. Однако телеведущая не сильно расстроилась.
23 ноября Виктория отправилась на прогулку. Мама смогла составить ей компанию. Светская львица в кожаном костюме шоколадного цвета предстала на улице.
«Моя мама модница-сковородница», — заявила она.
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Потом Виктория устроила шопинг. Она привела маму в бутик Zara, который в Москве закрыт. Ее родительница присмотрела себе много обновок и даже леопардовые туфли. А сама светская львица выбрала себе джинсы.
«Перестала делать свои джинсы, теперь покупаю джинсы в Zara. Набрала джинсы себе. Нужна шапка зимняя. Мама набрала леопардовых туфлей себе», — отметила Боня.
Поклонники восхитились тем, как выглядит мама знаменитости. Многие отметили, что она похожа с дочкой.
Виктория Боня с мамой. Фото: соцсети звезды