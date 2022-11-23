Мать Водяновой впервые сделала заявление об отказе от ребенка

Мать Натальи Водяновой Лариса Кусакина оправдалась за то, что она бросила своего четвертого ребенка. Говорит, что жили в нищете, поэтому единственным шансом выжить стало — отказаться от родившейся девочки.

«Я растерялась: было понятно, что в одиночку троих маленьких детей, одна из которых инвалид, не потяну. И тогда как вариант спасения от неминуемой нищеты возникла мысль написать отказную от ребенка, а потом забрать его домой при первой возможности», — заявила женщина.

Девочку назвали Машей. Кусакина заявляет, что большую части жизни пыталась ее найти, но попытки были тщетны. В итоге Дженнифер (девочка получила новое имя в американской семье) нашла их сама.

При этом Кусакина не объяснила, зачем вообще рожала четвертого ребенка в своем бедственном положении, пишет «Антенна-Телесемь».