Оголилась снизу: Юлия Михалкова запустила руку под кофточку, обнажив упругую плоть на радость мужчинам

Экс-«пельмешка» Юлия Михалкова — та еще проказница. Устраивать провокации в Сети и получать в ответ комплименты от мужской аудитории — похоже, любимое развлечение 39-летней Юлии Михалковой.

Звезда словно пытается всем доказать, что она еще очень хороша, а ее тело упруго и привлекательно. В микроблоге Юлии Михалковой можно найти массу фотографий откровенного содержания.

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