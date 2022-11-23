Оголилась снизу: Юлия Михалкова запустила руку под кофточку, обнажив упругую плоть на радость мужчинам

Экс-«пельмешка» Юлия Михалкова — та еще проказница. Устраивать провокации в Сети и получать в ответ комплименты от мужской аудитории — похоже, любимое развлечение 39-летней Юлии Михалковой.
Звезда словно пытается всем доказать, что она еще очень хороша, а ее тело упруго и привлекательно. В микроблоге Юлии Михалковой можно найти массу фотографий откровенного содержания.
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На этот раз Юлия Михалкова поделилась черно-белым снимком, на котором запечатлена в толстовке. И все выглядело бы вполне пристойно, если бы не жест красотки.
Юлия Михалкова задрала кофточку и запустила под нее руку. Звезда обнажила свой плоский животик, показав плоть и предсказуемо восхитив поклонников.
Юлия Михалкова показала плоский живот. Фото: соцсети
«Поняла, что на «пельмешках» далеко не уедешь», «Юлька клевая, как всегда», «Красота, как всегда», — высказались под снимком фанаты Юлии Михалковой.