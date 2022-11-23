«Ни днем, ни ночью»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» впала в отчаяние из-за неприятностей с сыновьями-близнецами

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова призналась, что падает без сил из-за жутких неприятностей с маленькими сыновьями-близнецами.

Крохи перепутали ночь с днем. Когда надо спать они бодрствуют, и наоборот. Юлия Ефременкова в ужасе от такого графика, ведь теперь ей нет покоя круглые сутки. Сыновья постоянно требуют внимания к себе.

Пока найти выхода из сложившейся ситуации Юлия Ефременкова не может. Отчаявшаяся найти способ воздействовать на детей, Ефременкова рассказала о патовой ситуации поклонникам.

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