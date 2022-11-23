«Ни днем, ни ночью»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» впала в отчаяние из-за неприятностей с сыновьями-близнецами

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова призналась, что падает без сил из-за жутких неприятностей с маленькими сыновьями-близнецами.
Крохи перепутали ночь с днем. Когда надо спать они бодрствуют, и наоборот. Юлия Ефременкова в ужасе от такого графика, ведь теперь ей нет покоя круглые сутки. Сыновья постоянно требуют внимания к себе.
Пока найти выхода из сложившейся ситуации Юлия Ефременкова не может. Отчаявшаяся найти способ воздействовать на детей, Ефременкова рассказала о патовой ситуации поклонникам.
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«Очень сложно войти в колею, потому что малыши по ночам бодрствуют, у них ночью активная деятельность, а днем они отсыпаются. А ты не спишь ни днем, ни ночью. Ходишь сонный, в состоянии нестояния. Как с этим быть, я вообще не знаю. Мама говорит, что не надо им давать спать. Но как? Были бы они постарше, можно было бы занимать их игрой, но сейчас они совсем малютки, с этим сложности возникают», - поделилась Юлия Ефременкова.
Напомним, сыновья Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира появились на свет 22 сентября. Близнецам исполнилось уже два месяца.