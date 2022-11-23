«В трусиках стоит. Не стыдно, а?»: Яна Кошкина без юбки позволила мужчине запустить руки под ее одежду (видео)

В последнее время Кошкина ездит на съемки нового шоу «Женский клуб». Она накануне в мини-юбке красовалась в студии, едва прикрыв свои прелести. А вот 23 ноября артистку подловили в гримерке в белом удлиненном жакете. Мужчина запустил руки под одежду. Яна стояла без юбки, смущенно комментируя происходящее.

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