«В трусиках стоит. Не стыдно, а?»: Яна Кошкина без юбки позволила мужчине запустить руки под ее одежду (видео)

Яна Кошкина в юности занималась художественной гимнастикой, а потом получила актерское образование. Сейчас ее знают как одну из самых привлекательных актрис. Ее внешности всегда уделяют внимание на съемках. Звезда то и дело предстает в смелых образах.
В последнее время Кошкина ездит на съемки нового шоу «Женский клуб». Она накануне в мини-юбке красовалась в студии, едва прикрыв свои прелести. А вот 23 ноября артистку подловили в гримерке в белом удлиненном жакете. Мужчина запустил руки под одежду. Яна стояла без юбки, смущенно комментируя происходящее.
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«Как вы думаете, что он там сзади делает? Так вообще по-свойски. Это так у нас звук работает вообще, Кошкина в трусах стоит, ей что-то туда засовывают сзади. Не стыдно, а? Они бьются тут, кто будет микрофончик засовывать, очередь тут стоит», — поделилась актриса.
Поклонники были обескуражены. Многие осудили звезду за пикантный наряд. Но многие также восхитились ее точеной фигурой. «Просто куколка», «Мужчины млеют перед вами», «Ну наряд и так ничего не скрыл», «А самой нельзя прикрепить? Вульгарно как-то», — стали писать пользователи Сети.