«Высохла до костей»: Миро ужаснула фигура Шишковой

Лена Миро пожалела Алену Шишкову. Блогерша заявила, что модель утратила былую красоту в погоне за стройной фигурой и стала выглядеть изможденной.
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По мнению акулы пера, блондинка стремится похудеть, чтобы вернуть своего бывшего возлюбленного Тимати.
«Хорошая была девка, красивая. Но в момент, когда Тимурка променял ее на Решетову, Аленка нашла себя в похудении. Увлеклась. Да так и худеет уже несколько лет. Высохла до костей. Может быть, думает, что Тимурка к худой вернется?» — написала Миро.
Напомним, Тимати и Шишкова встречались с 2012 по 2015 год. Модель подарила рэперу дочь Алису. По слухам, отношения распались из-за измены Тимати с Анастасией Решетовой.
По материалам сайта lena-miro.ru