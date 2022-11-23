Взялась за старое: Брежнева красиво обрамила грудь черным, выставив на камеру пикантную впадинку

Певица Вера Брежнева накануне явно была в ударе. В последнее время она довольно редко показывает свои фото и видео в микроблоге, но тут решила превзойти саму себя.
В минувший вторник, 22 ноября, Вера Брежнева выгрузила в соцсети целую партию своих снимков. Некоторые были вполне даже горячие, как и прежде.
Вспомнить старое Вера Брежнева решила в связи с круглой датой. 22 ноября исполнилось ровно двадцать лет, как звезда предстала перед очи продюсера Константина Меладзе, придя на кастинг в группу «ВИА Гра».
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«Поэтому сегодня воспоминания. Столько всего было за эти двадцать лет. Но как же важно за все эти годы оставаться верной самой себе», — объяснила Вера Брежнева.
Этот текст певица пустила поверх снимка, на котором выглядит весьма соблазнительно. Вера Брежнева предстала в черном — то ли лифе, то ли кроптопе. Певица подчеркнула скромных объемов грудь и пикантную впадинку, которая разделяет одну половинку от другой.
Вера Брежнева показала грудь. Фото: соцсети