Взялась за старое: Брежнева красиво обрамила грудь черным, выставив на камеру пикантную впадинку

Певица Вера Брежнева накануне явно была в ударе. В последнее время она довольно редко показывает свои фото и видео в микроблоге, но тут решила превзойти саму себя.

В минувший вторник, 22 ноября, Вера Брежнева выгрузила в соцсети целую партию своих снимков. Некоторые были вполне даже горячие, как и прежде.

Вспомнить старое Вера Брежнева решила в связи с круглой датой. 22 ноября исполнилось ровно двадцать лет, как звезда предстала перед очи продюсера Константина Меладзе, придя на кастинг в группу «ВИА Гра».

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