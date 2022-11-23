«Из типажа крепкой бабы превращается в высохший цветок»: Миро пожалела Решетову

Анастасия Решетова. Фото: Global Look Press

Анастасия Решетова. Фото: Global Look Press

Блогерша посоветовала модели больше не худеть.

За последние несколько месяцев Анастасия Решетова немного набрала вес. Модель вовремя взяла себя в руки и села на диету, благодаря чему заметно постройнела.

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Лена Миро посчитала, что брюнетка перестаралась и потеряла свою аппетитную фигуру. Брогерша посоветовала Решетовой срочно перестать худеть и вернуть былые пышные формы. По ее мнению, с ними Анастасия выглядела привлекательнее.

«Из типажа сочно-сутулой, но крепкой бабы, превращается в высохший цветок пустыни. Настя, остановись! Не всем идет худоба! Ты — дородный кактус по типажу. Цвети и привлекай внимание к себе мощным станом», — высказалась Миро.

Напомним, Решетова и Тимати встречались около шести лет, однако так и не сыграли свадьбу. В 2019 году у пары родился сын Ратмир. Через считаные месяцы после появления наследника знаменитости расстались.

По материалам сайта lena-miro.ru

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