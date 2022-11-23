«Анечка, кто ты? Королева!»: дочка Лазарева в шортах деловой походкой прошлась в отеле, удивив отца

Этой осенью Лазарев много гастролировал и участвовал в съемках. Дети приезжали его поддержать. А на днях певец устроил отпуск. Он увез наследников в ОАЭ. Теперь артист делится умилительными видео. Он показал, с каким аппетитом завтракает его дочка.

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А вот на этот раз Сергей заснял Анюту, которая в шортах, майке и сланцах с деловым видом вышагивала в отеле.