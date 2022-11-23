«Анечка, кто ты? Королева!»: дочка Лазарева в шортах деловой походкой прошлась в отеле, удивив отца

Сергей Лазарев является одним из самых известных исполнителей. Он завоевал большое количество наград. Теперь артист все чаще ведет передачи на телевидении. Он также частый гость на премиях. Лишь о личной жизни певец говорит редко. Однако несколько лет назад он перестал скрывать сына Никиту, а потом дочку Анну.
Этой осенью Лазарев много гастролировал и участвовал в съемках. Дети приезжали его поддержать. А на днях певец устроил отпуск. Он увез наследников в ОАЭ. Теперь артист делится умилительными видео. Он показал, с каким аппетитом завтракает его дочка.
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А вот на этот раз Сергей заснял Анюту, которая в шортах, майке и сланцах с деловым видом вышагивала в отеле.
«Анечка, кто ты?» — спросил артист.
«Королева», — заявила малышка.
«Королева! А я тогда кто?» — удивился певец.
«Никита, может, скажет», — предположила она.
Поклонники восхитились девочкой. Многие отметили, что Анна похожа на папу по характеру. Другие посчитали, что у нее есть задатки артистки.
«Ну что за сладкий ребенок», «Деловая», «Просто походка Ольги Бузовой», «Очень хорошенькая», «С самооценкой все хорошо», «У такого папы может быть только королева», — стали писать пользователи Сети.
Анна Лазарева. Фото: соцсети звезды