Журнал Moda topical наградил самых стильных звезд российского шоу-бизнеса

22 ноября журнал Moda topical провел ежегодную звездную премию Topical Style Awards 2022. Церемония награждения прошла уже в 14-й раз.

И вот список победителей — самых стильных и успешных звезд отечественного шоу-бизнеса:

Стильная ведущая — Ляйсан Утяшева;

Стильный ведущий — Вячеслав Макаров;

Стильный Хит — Люся Чеботина;

Самая стильная 2022 и Лучший альбом года — Мари Краймбрери;

Икона стиля и Лучшее концертное шоу — Ольга Бузова;

Стильная группа — Artik & Asti;

Топ Хит — Анна Седокова;

Стильный рэп-исполнитель — Александр ST Степанов;

Стильная премьера — Юлия Савичева;

Лучшая дуэтная песня — Жасмин;

Очарование и Шик — Согдиана;

Лучшее YouTube-шоу — Елена Летучая.

Церемонию провели Вячеслав Манучаров, Юлия Ковальчук и Эльмира Аббасова.

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