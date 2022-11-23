Журнал Moda topical наградил самых стильных звезд российского шоу-бизнеса

22 ноября журнал Moda topical провел ежегодную звездную премию Topical Style Awards 2022. Церемония награждения прошла уже в 14-й раз.
И вот список победителей — самых стильных и успешных звезд отечественного шоу-бизнеса:
- Стильная ведущая — Ляйсан Утяшева;
- Стильный ведущий — Вячеслав Макаров;
- Стильный Хит — Люся Чеботина;
- Самая стильная 2022 и Лучший альбом года — Мари Краймбрери;
- Икона стиля и Лучшее концертное шоу — Ольга Бузова;
- Стильная группа — Artik & Asti;
- Топ Хит — Анна Седокова;
- Стильный рэп-исполнитель — Александр ST Степанов;
- Стильная премьера — Юлия Савичева;
- Лучшая дуэтная песня — Жасмин;
- Очарование и Шик — Согдиана;
- Лучшее YouTube-шоу — Елена Летучая.
Церемонию провели Вячеслав Манучаров, Юлия Ковальчук и Эльмира Аббасова.
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Оформлением мероприятия занималась студия IGRASHOW — smart global events.
Генеральный партнер — звездная стоматология «Лаборатория улыбок Доктора Эльмара».