Журнал Moda topical наградил самых стильных звезд российского шоу-бизнеса

Ольга Бузова

Ольга Бузова получила сразу две награды! Фото: предоставлено организаторами

Признание своего стиля получили Ольга Бузова, Ляйсан Утяшева, Люся Чеботина и другие.

22 ноября журнал Moda topical провел ежегодную звездную премию Topical Style Awards 2022. Церемония награждения прошла уже в 14-й раз.

И вот список победителей — самых стильных и успешных звезд отечественного шоу-бизнеса:

  • Стильная ведущая — Ляйсан Утяшева;
  • Стильный ведущий — Вячеслав Макаров;
  • Стильный Хит — Люся Чеботина;
  • Самая стильная 2022 и Лучший альбом года — Мари Краймбрери;
  • Икона стиля и Лучшее концертное шоу — Ольга Бузова;
  • Стильная группа — Artik & Asti;
  • Топ Хит — Анна Седокова;
  • Стильный рэп-исполнитель — Александр ST Степанов;
  • Стильная премьера — Юлия Савичева;
  • Лучшая дуэтная песня — Жасмин;
  • Очарование и Шик — Согдиана;
  • Лучшее YouTube-шоу — Елена Летучая.

Церемонию провели Вячеслав Манучаров, Юлия Ковальчук и Эльмира Аббасова.

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Оформлением мероприятия занималась студия IGRASHOW — smart global events.  

Генеральный партнер — звездная стоматология «Лаборатория улыбок Доктора Эльмара».

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