«Похулиганить решила»: Фриске показала забавное видео с дочкой-пухляшкой

Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети

Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети

Наталья души не чает в наследнице.

Около семи месяцев назад сестра Жанны Фриске Наталья впервые стала мамой. В отличие от большинства знаменитостей, девушка решила не скрывать долгожданную наследницу Луну от публики.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Блогерша с удовольствием делится в соцсетях успехами дочки и забавными видео. В новом ролике она запечатлела малышку во время кормления. Луна пыталась оторвать силиконовую тарелку на присоске от своего детского столика.

«Просили рацион мелкой моей. Сегодня у нас гречневая каша и творог. Ты похулиганить решила? Кто хулиганка?» — прокомментировала ролик Наталья.

Напомним, Фриске несколько лет была замужем за сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым. К сожалению, дети в браке не появились. Несколько беременностей Фриске закончились выкидышами. Позже врачи выявили у пары генетическую несовместимость.

После развода Наталье удалось стать мамой с помощью ЭКО. Имя отца дочки она сохранила в тайне.

Читайте также