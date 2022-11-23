«Похулиганить решила»: Фриске показала забавное видео с дочкой-пухляшкой

Около семи месяцев назад сестра Жанны Фриске Наталья впервые стала мамой. В отличие от большинства знаменитостей, девушка решила не скрывать долгожданную наследницу Луну от публики.

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Блогерша с удовольствием делится в соцсетях успехами дочки и забавными видео. В новом ролике она запечатлела малышку во время кормления. Луна пыталась оторвать силиконовую тарелку на присоске от своего детского столика.