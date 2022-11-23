«Похулиганить решила»: Фриске показала забавное видео с дочкой-пухляшкой

Около семи месяцев назад сестра Жанны Фриске Наталья впервые стала мамой. В отличие от большинства знаменитостей, девушка решила не скрывать долгожданную наследницу Луну от публики.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Блогерша с удовольствием делится в соцсетях успехами дочки и забавными видео. В новом ролике она запечатлела малышку во время кормления. Луна пыталась оторвать силиконовую тарелку на присоске от своего детского столика.
«Просили рацион мелкой моей. Сегодня у нас гречневая каша и творог. Ты похулиганить решила? Кто хулиганка?» — прокомментировала ролик Наталья.
Напомним, Фриске несколько лет была замужем за сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым. К сожалению, дети в браке не появились. Несколько беременностей Фриске закончились выкидышами. Позже врачи выявили у пары генетическую несовместимость.
После развода Наталье удалось стать мамой с помощью ЭКО. Имя отца дочки она сохранила в тайне.