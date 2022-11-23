Расторгуев парой слов уничтожил Даню Милохина

Блогер Даня Милохин, во всеуслышание спев украинский гимн, подвергся критике со стороны звезд. Его поведение осудили, например, Татьяна Тарасова и Оскар Кучера.
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А вот Николай Расторгуев — лидер группы «Любэ» — подчеркнул, что никакой ценности творчество Дани Милохина для страны не представляет.
«Он никакой не артист, он просто популярный блогер для подростков. Он вообще никто, с точки зрения там какой-то фигуры, это вообще никто. Честно говоря, меня он совершенно не интересует вообще от слова «совсем», — сказал Расторгуев в интервью изданию «РИА ФАН».