Решетова чуть не задохнулась на втором месяце беременности

Во время отношений с Тимати Анастасия Решетова много путешествовала. Модель разделяла увлечение возлюбленного серфингом.

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Как оказалось, в одной из поездок брюнетка была на волосок от смерти. Это произошло во время отдыха в Коста-Рике.

Анастасия, как обычно, отправилась ловить волны, но не удержалась на доске и упала. Звезде с трудом удалось выбраться из воды.