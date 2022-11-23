Решетова чуть не задохнулась на втором месяце беременности

Во время отношений с Тимати Анастасия Решетова много путешествовала. Модель разделяла увлечение возлюбленного серфингом.
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Как оказалось, в одной из поездок брюнетка была на волосок от смерти. Это произошло во время отдыха в Коста-Рике.
Анастасия, как обычно, отправилась ловить волны, но не удержалась на доске и упала. Звезде с трудом удалось выбраться из воды.
«Один раз была паника, когда меня замесило среди больших волн во время серфинга на Коста-Рике. Был страх, что не хватит воздуха и сил, чтобы выбраться. Я не подозревала тогда, что уже на втором месяце беременности», — поделилась Решетова.
Напомним, Анастасия и Тимати были вместе около шести лет. В 2019 году у них родился сын Ратмир. Через считаные месяцы после появления наследника знаменитости расстались.