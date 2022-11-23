Ужин под открытым небом: Шубская в шелковом мини-платье канареечного цвета отметила 29-летие с близкими в Дубае

Анастасия Шубская

Анастасия Шубская. Фото: соцсети звезды

Дочка Веры Глаголевой проводит время на курорте без мужа Александра Овечкина.

Анастасия Шубская раньше была актрисой. Она пошла по стопам своей мамы Веры Глаголевой. Примечательно, что Анастасия обрела счастье в браке с Александром Овечкиным. Влюбленные считаются одной из самых гармоничных пар. Избранница подарила хоккеисту двоих детей: Сергея и Илью.

Не так давно Шубская прилетела в Дубай. Она проводит время с подругами на курорте. Жена спортсмена загорала на пляже и каталась на яхте. А накануне она отпраздновала свое 29-летие. К ней приехал отец бизнесмен Кирилл Шубский. Именинница устроила застолье в ресторане под открытым небом. 

Анастасия предстала в шелковом платье канареечного цвета и черном жакете. Ее лук дополнили золотистые босоножки. Она подчеркнула стройные ноги. 

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Анастасия Шубская с отцом и подругами. Фото: соцсети звезды

«Продолжаем праздновать мой день рождения», – похвасталась Шубская.

Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Многие отметили, что она выглядит элегантно и очень похожа на папу.

«Какая шикарная», «Очень красиво», «Какая у вас точеная фигурка», «Просто слов нет, какая вы крутая», «С папой похожи», — стали писать подписчики.

 

Анастасия Шубская. Фото: соцсети звезды

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