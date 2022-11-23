Ужин под открытым небом: Шубская в шелковом мини-платье канареечного цвета отметила 29-летие с близкими в Дубае

Не так давно Шубская прилетела в Дубай. Она проводит время с подругами на курорте. Жена спортсмена загорала на пляже и каталась на яхте. А накануне она отпраздновала свое 29-летие. К ней приехал отец бизнесмен Кирилл Шубский. Именинница устроила застолье в ресторане под открытым небом.

Анастасия предстала в шелковом платье канареечного цвета и черном жакете. Ее лук дополнили золотистые босоножки. Она подчеркнула стройные ноги.

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